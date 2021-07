Venezuela: Ong, registrate 3.393 proteste nella prima metà del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state 3.393 le manifestazioni di protesta esplose in Venezuela durante la prima metà del 2021, pari a una media di 19 manifestazioni giornaliere. E’ quanto rilevato dall'Osservatorio venezuelano dei conflitti sociali (Ovcs), un'organizzazione non governativa venezuelana fondata nel 2010 che si concentra sulla promozione dei diritti umani e sullo studio dei conflitti sociali. Il dato rappresenta una diminuzione del 23 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo quanto appurato dall’Ong, il 75 per cento delle proteste era legato alla richiesta di diritti economici, sociali, culturali e ambientali. Gran parte delle mobilitazioni sono state il prodotto del rifiuto del salario minimo ufficiale, che era inferiore a tre dollari al mese. Un altro importante fattore di mobilitazione durante i primi sei mesi dell'anno è stata la richiesta di un piano nazionale di vaccinazione senza discriminazioni e con vaccini certificati dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Anche il crollo dei servizi di base e, in misura minore, la mancanza di diritti politici e di giustizia hanno mobilitato la popolazione. Ovcs sottolinea che dallo stato di emergenza imposto per l'arrivo della pandemia di Covid-19 in Venezuela a marzo 2020 ha messo il paese in una “situazione critica” che presenta “analoga vulnerabilità rispetto a una calamità naturale.(Vec)