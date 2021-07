Cuba: Biden su nuove sanzioni, “questo è solo l’inizio”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha commentato le sanzioni imposte al ministro della Difesa cubano, Alvaro Lopez Miera, assicurando che “questo è solo l’inizio”. Il capo dello stato Usa ha annunciato una stretta sanzionatoria nei confronti di altri soggetti coinvolti nella repressione delle manifestazioni a Cuba e in violazioni dei diritti umani. “Gli Stati Uniti – ha assicurato il presidente -continueranno a sanzionare individui responsabili dell'oppressione del popolo cubano". Nel mirino delle sanzioni già in vigore, oltre a Lopez Miera, c’è anche la Brigata speciale del ministero dell’Interno (Snb) per la repressione delle proteste pacifiche iniziate l’11 luglio. “Il popolo cubano sta protestando per i diritti fondamentali e universali che merita dal proprio governo”, ha affermato il segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen, secondo quanto riferisce una nota del dipartimento. "Il Tesoro continuerà ad applicare le sue sanzioni relative a Cuba, comprese quelle imposte oggi, per sostenere il popolo cubano nella sua ricerca di democrazia e sollievo dal regime cubano". Si tratta delle prime sanzioni individuali mai varate dagli Stati Uniti per presunte violazioni dei diritti umani a Cuba.(Nys)