Cile: Pinera depone in tribunale su violazioni diritti umani durante proteste sociali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rivendicazioni politiche, sociali ed economiche emerse nel corso delle proteste che hanno attraversato il paese negli ultimi dodici mesi sono sfociate in un processo costituente e il 25 ottobre il Cile ha votato a grande maggioranza a favore della riforma dell'attuale costituzione in uno storico referendum. Il Sì alla riforma ha ottenuto oltre il 78 per cento delle preferenze, mentre nel quesito sul tipo di assemblea incaricata di redigere il testo si è imposto con oltre il 79 per cento il modello interamente costituente con partecipazione di genere egualitaria. Con il 47,5 per cento circa degli aventi diritto, l'affluenza dell'elettorato era stata maggiore a quella delle ultime elezioni generali pur condizionata dal persistente contesto della pandemia del nuovo coronavirus. (Nys)