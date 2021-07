Afghanistan: forze Usa pronte a trasferire 35 mila interpreti e collaboratori in basi Qatar e Kuwait

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate statunitensi si stanno preparando a trasferire e ospitare circa 35 mila afgani, tra interpreti e e collaboratori a vario titolo dei militari Usa, in due basi dislocate in Kuwait e Qatar. Lo scrive il “Wall Street Journal”, sottolineando che si tratta dell’ennesimo sforzo dell’amministrazione di Joe Biden per aiutare coloro che, a causa della loro collaborazione con gli Usa, rischiano di essere puniti dai Talebani dopo il ritiro delle Forze armate statunitensi. Sono in corso piani per costruire alloggi temporanei e altre strutture a nei campi di As Sayliyah in Qatar e Buehring in Kuwait, destinati a ospitare gli interpreti per almeno 18 mesi. Migliaia di pacchi di benvenuto, contenenti articoli per la salute e pasti militari confezionati che non contengono carne di maiale (in conformità alle norme islamiche sull’alimentazione), sono già stati posizionati nelle basi. Il piano prevede di accogliere gli interpreti e le loro famiglie in attesa del processo per il reinsediamento permanente grazie alla concessione di visti per gli Stati Uniti. Nelle scorse ore la Camera dei rappresentanti ha approvato un disegno di legge con un ampio margine bipartisan, 407-16, per aumentare il limite temporale dei visti e garantire che copra tutti i richiedenti afgani ancora in fila. Vengono inoltre rimossi alcuni dei requisiti burocratici per qualificarsi come rifugiato. Il disegno di legge, presentato dal deputato democratico Jason Crow, rende anche i familiari di richiedenti asilo già deceduti come idonei a recarsi negli Stati Uniti.(Nys)