Ecuador: rivolta nel carcere di Guayaquil, è di 22 detenuti morti il bilancio finale

- E' di 22 detenuti morti il bilancio finale della rivolta iniziata nella serata di mercoledì 21 luglio all'interno del carcere "Litoral", nella città di Guayaquil, in Ecuador. Sono 57 inoltre i feriti tra la popolazione carceraria, mentre tra le forze dell'ordine il bilancio è di tre feriti. Le forze di sicurezza, riassumono i media locali, sono accorse nel penitenziario del capoluogo di Guayas rispondendo all'allarme per scontri e detonazioni all'interno del perimetro del carcere. Gli scontri si sono protratti tuttavia per tutta la giornata di giovedì, quando la Polizia ha fatto sapere di aver ripreso il controllo del carcere, nonostante i tentativi dei reclusi di approfittare dei disordini per spostarsi tra i diversi padiglioni. Le autorità carcerarie hanno inoltre riferito di una sommossa nel carcere di Latacunga, nella provincia di Cotopaxi, con almeno 20 feriti, non precisando se si tratta di forze di sicurezza o detenuti. Le autorità penitenziarie hanno decretato lo stato di "allerta massimo" in tutte le carceri del Paese. (segue) (Brb)