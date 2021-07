© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti partecipa all’evento “Lazio, terra di cultura”, inaugurazione del restauro della biblioteca Lancisiana. Saranno presentati progetti e iniziative culturali promossi dalla Regione Lazio. All’evento sarà presente il Ministro della Cultura, Dario Franceschini. Intervengono anche l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato e Angelo Tanese, Direttore della Asl Roma 1. L’evento si svolge presso il Complesso Monumentale di Santo Spirito in Saxia, Borgo Santo Spirito, 3 – Roma. L’appuntamento sarà trasmesso sulla pagina Facebook della Regione Lazio. (ore 12:30)ROMA 2021- Presentazione della lista civica, ecologista, egualitaria e femminista Roma Futura a sostegno del candidato sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri. Interverranno: Giovanni Caudo, portavoce di Roma Futura e presidente del Municipio di Roma III-Montesacro, Marta Bonafoni, presidente di POP idee in Movimento e consigliera Regione Lazio, Annalisa Corrado, co-portavoce di Green Italia, Susanna Greco e Paolo Leccese, coordinatori cittadini Volt Roma, Ruggero Scotti, portavoce Roma Possibile. Roma, Biblio Bar, Lungotevere Castello (ore 11:00) (segue) (Rer)