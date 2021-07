Covid: nuovi parametri Regioni dal primo agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla: l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100 mila abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento. Qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100 mila abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; oppure il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento. Inoltre, è necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100 mila abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla. Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100 mila abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è superiore al 40 per cento; il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è superiore 30 per cento. (Rin)