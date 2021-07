Usa: Google inserirà sezione "dettagli" relativa a risultati di ricerca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pannello fornirà agli utenti informazioni su alcuni dei fattori più importanti utilizzati da Google per rispondere alle domande, spiegando in un certo senso perché - in risposta ad una ricerca - vengono mostrati proprio quei risultati. Alcuni dei fattori includono le parole corrispondenti, i termini correlati e la pertinenza locale, ossia la lingua utilizzata e la posizione in cui si trova l'utente durante la ricerca. Google ha tuttavia ammesso che possono esserci anche controindicazioni nel garantire più trasparenza ai risultati di ricerca. Specialmente considerando quegli attori interessati a capire e sfruttare a proprio vantaggio l'algoritmo. "Questo è uno dei motivi per cui non è possibile esporre tutte le informazioni su come funziona la ricerca in questo pannello", ha affermato Elizabeth Tucker, product manager di Ricerca Google. "Avremmo sicuramente questa preoccupazione", ha assicurato. (Nys)