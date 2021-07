G20: ministeriale Ambiente, transizione sia giusta ed equa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri della ministeriale G20 Ambiente si sono impegnati oggi "per una transizione giusta ed equa verso economie sostenibili, lasciando nessuno dietro, tenendo conto dei diversi livelli di sviluppo e capacità di Paesi". Nelle conclusioni del comunicato finale della ministeriale, i ministri incoraggiano "la fornitura di risorse finanziarie, tecnologiche e di sviluppo delle capacità sostegno ai paesi in via di sviluppo soprattutto ai paesi meno sviluppati, facendo il meglio uso dei quadri di governance esistenti e lavorare per identificare nuovi e innovativi soluzioni". "Richiamando i principi della Dichiarazione di Rio e riconoscendo che abbiamo di fronte diverse sfide, rafforzeremo la nostra cooperazione internazionale verso una sostenibilità sviluppo", concludono. (Res)