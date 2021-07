Usa: disinformazione online, proposta di legge al Senato per responsabilizzare i social

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assicurarsi che i social network si assumano precise responsabilità per quello che riguarda la disinformazione online, soprattutto in casi di emergenza sanitaria come quella legata alla pandemia di Covid-19. E' quanto prevede una proposta di legge avanzata dai senatori democratici statunitensi Amy Klobuchar e Ben Ray Luján, che mira a responsabilizzare i colossi della tecnologia per la diffusione di disinformazione sanitaria, nel momento in cui il governo federale continua a incoraggiare i cittadini Usa a farsi vaccinare contro il Covid. Il disegno di legge creerebbe una deroga a un dispositivo legislativo noto come “sezione 230” del Communications Decency Act, che fornisce ai giganti della tecnologia una sorta di scudo per quello che riguarda la responsabilità legale sui contenuti pubblicati da terzi. "La pandemia di coronavirus ci ha mostrato quanto possa essere letale la disinformazione ed è nostra responsabilità agire", ha affermato Klobuchar in una nota.(Nys)