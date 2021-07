Argentina: contrabbando di armi con la Bolivia, governo consegna nuovi documenti alla giustizia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli ultimi sviluppi risulterebbe accertato il volo di un Hercules C-130 della Forza aerea argentina (C-130), il 12 novembre del 2019, da Buenos Aires a La Paz con personale della Gendarmeria e un carico di armi e munizioni destinati alla protezione dell'ambasciata argentina a La Paz. Il carico di munizioni autorizzato viene descritto in un documento del ministero della Sicurezza, da cui dipende la Gendarmeria, e consiste in 10 pistole semiautomatiche, 5 carabine automatiche, 2 mitragliatrici, 2 fucili a ripetizione e 8.820 munizioni di diverso calibro. Tuttavia un documento emesso dalla Direzione logistica della Gendarmeria argentina rivela una richiesta all'Agenzia di controllo delle armi (Anmac) di autorizzare anche una seconda lista dove si aggiungono anche 70.000 proiettili AT 12/70 antidisturbo e 100 bombolette di spray urticante. (segue) (Abu)