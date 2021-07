Cile: Pinera depone in tribunale su violazioni diritti umani durante proteste sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste iniziate ad ottobre del 2019 hanno portato ad ogni modo sotto i riflettori l'operato delle forze dell'ordine, accusate non solo di avere fatto un uso eccessivo della forza nei confronti dei manifestanti causando perdite di vite umane, ma anche di essere state protagoniste di numerosi episodi di violazioni dei diritti umani. Secondo numeri ufficiali della magistratura sono 31 le morti sotto indagine per presunte responsabilità delle forze dell'ordine. Il rappresentante in Cile dell'Alto Commissariato Onu per i Diritti Umani, Jan Jarab, ha denunciato "un ampio elenco di casi di violazioni dei diritti umani da parte delle forze dell'ordine commesse nel contesto di manifestazioni sociali, che sono state documentate in diversi rapporti a livello internazionale e nazionale". (segue) (Nys)