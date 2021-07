Argentina: fitta agenda del ministro degli Esteri Solà a margine del vertice Celac in Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Argentina, Felipe Solà, sarà venerdì in Messico per partecipare il giorno seguente al 21mo vertice dei ministri degli Esteri della Comunità degli Stati Latinoamericani (Celac). Il ministro Solà, informa una nota ufficiale, manterrà al margine del vertice anche una serie di riunioni bilaterali con i suoi pari della regione. L'agenda del rappresentante argentino prevede per venerdì una riunione con il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, con il quale firmerà "accordi in linea con l'associazione strategica tra i due Paesi, ed in particolare in materia di cooperazione culturale e assistenza umanitaria". Solà ha in agenda riunioni anche con i ministri degli Esteri della Bolivia, della Costa Rica, dell'Uruguay e del Belice dove verranno affrontate "questioni di ordine regionale". Nella giornata di sabato, prosegue la nota, Solà terrà invece il suo intervento al vertice ministeriale della Celac. (segue) (Abu)