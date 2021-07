Argentina: fitta agenda del ministro degli Esteri Solà a margine del vertice Celac in Messico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministeriale di sabato che si terrà nel Castello di Chapultepec rappresenta una riunione "preparatoria" al sesto vertice dei capi di Stato della Celac che si terrà sempre in Messico il 18 settembre. La Celac è una istanza regionale il cui obiettivo statutario è quello di promuovere il dialogo e la concertazione politica ed il Messico ne detiene fino a tutto il 2021 la presidenza pro tempore. Fino ad ora, secondo quanto segnala la stessa Celac, è confermata la presenza di 24 ministri, 2 viceministri e 4 inviati speciali. Il governo messicano di Manuel Lopez Obrador, insieme a quello argentino di Alberto Fernandez, sono i principali promotori di un rilancio della Comunità come strumento per la ricostruzione di un'unità regionale. Nella dichiarazione finale a conclusione del vertice di febbraio tra i due capi di Stato, Messico e Argentina hanno affermato "l'importanza di mantenere la regione unita e solidali, affinché nessun paese sia escluso dall'accesso equo e tempestivo a medicinali, vaccini. e forniture mediche". A tal fine, proseguiva la dichiarazione, "Messico ed Argentina continueranno a collaborare strettamente affinché la regione raggiunga l'autosufficienza nella produzione di vaccini e che questi siano considerati beni comuni globali, così come i loro brevetti (Abu)