Usa-Qatar: Blinken incontra omologo Al Thani, focus su dossier regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Washington Dc il vicepremier e ministro degli Affari esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, per discutere questioni di sicurezza regionale, il generoso impegno del Qatar di assistenza in natura alle forze armate libanesi, i suoi 100 milioni di dollari di contributi allo Yemen attraverso il Programma alimentare mondiale e il sostegno ai negoziati di pace in Afghanistan. Il segretario, spiega la relativa nota ufficiale del dipartimento di Stato, ha sottolineato "l'importanza della nostra partnership strategica e il nostro impegno condiviso per promuovere la pace e la sicurezza". (Nys)