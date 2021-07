Usa: "Wsj", truppe da combattimento lasceranno l'Iraq entro il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe da combattimento statunitensi ancora sul campo dovrebbero lasciare l’Iraq entro il 2021. Lo scrive il “Wall Street Journal”, citando “alti funzionari iracheni e statunitensi”, i quali “hanno in programma di rilasciare una dichiarazione che chiede alle truppe da combattimento statunitensi di lasciare l'Iraq entro la fine dell'anno”. Tale dichiarazione andrà tuttavia a riaffermare che una presenza militare statunitense è ancora necessaria per aiutare le forze irachene a loro lotta contro lo Stato Islamico. "Non abbiamo bisogno di altri combattenti, perché li abbiamo", ha detto il ministro degli Esteri iracheno Fuad Hussein al “Wsj”. "Di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di cooperazione nel campo dell'intelligence. Abbiamo bisogno di aiuto con l'addestramento. Abbiamo bisogno di truppe che ci aiutino in aria", ha aggiunto. La dichiarazione, prosegue il quotidiano statunitense, sarà rilasciata nell’ambito della visita a Washington del primo ministro iracheno Mustafa al Kadhimi, durante la quale il presidente Joe Biden. L’obiettivo, secondo le fonti, è quello di consentire al leader iracheno di smussare la pressione politica delle fazioni sciite oltranziste, che premono perché tutti i circa 2.500 militari statunitensi nel paese vadano via.(Nys)