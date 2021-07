Ecuador: rivolta nel carcere di Guayaquil, è di 22 detenuti morti il bilancio finale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore di Human Right Watch (Hrw), José Miguel Vivanco, ha chiesto alle autorità dell'Ecuador "un'indagine seria e rigorosa e misure dirette ad affrontare la crisi che attraversano le carceri del Paese". Di fatto quella di giovedì è solo l'ultima di una serie di rivolte carcerarie occorse in Ecuador negli ultimi mesi. A febbraio erano state oltre 70 le vittime contabilizzate al termine di tre rivolte scoppiate contemporaneamente nelle carceri di Guayaquil, El Turi e Cotopaxi. Gli incidenti erano stati particolarmente sanguinari, e al termine della rivolta sono stati ritrovati corpi decapitati. La scorsa settimana la polizia ecuadoriana aveva arrestato una persona che aveva cercato di introdurre nel carcere di Guayaquil fucili, pistole, esplosivi e munizioni. L'Ecuador ha circa 60 carceri con la capacità di ospitare 30.000 persone, ma attualmente sono oltre 39.000 i detenuti sotto la custodia di circa 1.500 guardie di sicurezza. Secondo gli esperti, sono necessari 4.000 agenti per esercitare un controllo efficace delle carceri. (Brb)