Haiti: colloquio tra Blinken e primo ministro Henry, ribadito sostegno Usa a popolo haitiano (7)

- Nei giorni successivi all'omicidio, una delegazione del dipartimento di Stato Usa si era recata nel Paese caraibico per incontrare i tre protagonisti della crisi: oltre a Joseph e Henry, c'è infatti anche Joseph Lambert, chiarman del senato che in base a un accordo raggiunto da alcuni partiti di maggioranza e opposizione era stato nominato presidente ad interim. Una missione non particolarmente pubblicizzata da Washginton, ma che trovava discreta eco cui media haitiani. Aveva fatto rumore la ricostruzione delle riunioni che il senatore Lambert aveva fatto sul proprio profilo twitter. "Sono indignato. Il primo ministro incaricato, Ariel Henry ha riferito che il ministro Claude Joseph lo ha denunciato dinanzi alla delegazione statunitense. Nel menù sono entrate calunnie, offese gravi, invettive, calunnie e aggressioni", aggiungeva Lambert chiosando sulla poca esperienza di Joseph: "ah questi imberbi..." (segue) (Nys)