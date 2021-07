Venezia: Draghi, grande soddisfazione per decisione Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo grande soddisfazione per la decisione dell’Unesco di non inserire Venezia nella lista del patrimonio dell'umanità in pericolo, come invece accaduto per altre importanti città. Le decisioni del governo sulle grandi navi hanno contribuito a raggiungere questo importante risultato e per questo motivo ringrazio i ministri Brunetta, D’Incà Franceschini, Garavaglia e Giovannini per l’ottimo lavoro svolto". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, commentando la decisione presa oggi dall’Unesco riguardante Venezia. (Rin)