Venezia: Di Maio esprime soddisfazione per decisione Unesco

- Venezia non verra’ iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale in pericolo dell'UNESCO. Il Comitato del Patrimonio Mondiale dell'Unesco, riunito nella 44a sessione condotta in modalità virtuale da Fuzhou (Cina), non ha ricevuto questo pomeriggio all'unanimita' la proposta di il sito “Venezia lista e la sua Laguna” nella del Patrimonio Mondiale in pericolo, avanzata dall'organo tecnico di valutazione Icomos (International Council on Monuments and Sites). La Farnesina fa sapere che il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha espresso grande soddisfazione per l'importante risultato colto grazie all'impegno e alla determinazione del governo italiano che di recente ha approvato che il blocco del passaggio delle grandi navi nel bacino di San Marco e nel canale della Giudecca inizi a partire dal prossimo primo agosto. Nel far ciò, si legge nella relativa nota ufficiale, il Governo italiano ha reiterato la piena e costante disponibilità di collaborare con Unesco e con il Centro del patrimonio mondiale per garantire una accresciuta tutela del sito emblematico di Venezia, mediante la conservazione del “Valore Universale Eccezionale” della laguna. (Com)