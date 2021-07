Argentina: contrabbando di armi con la Bolivia, governo consegna nuovi documenti alla giustizia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La magistratura argentina nel frattempo ha già iscritto ufficialmente nel registro degli indagati l'ex presidente Mauricio Macri; gli ex ministri della Sicurezza, Patricia Bullrich; l'ex ministro della Difesa, Oscar Aguad; l'allora ambasciatore argentino a La Paz, Normando Alvarez Garcia; e tre ex ufficiali della Gendarmeria argentina. A tutti viene contestato il reato di contrabbando di armi. La denuncia è firmata dall'attuale ministra della Sicurezza, Sabrina Frederich, dal ministro della Giustizia, Martin Soria, e dalla direttrice del Fisco, Mercedes Marco Del Pont e fa riferimento "all'invio irregolare di armamenti e munizioni alla Bolivia attraverso una falsificazione delle quantità e della destinazione nelle diverse istanze di controllo e in particolare presso il servizio doganale". La presentazione formale della denuncia segue l'avvio da parte dell'esecutivo di Alberto Fernandez di indagini interne a più livelli per determinare l'origine, la destinazione e l'uso delle armi che sarebbero state inviate alle forze armate boliviane nei giorni successivi alle dimissioni di Morales. Intervengono nelle indagini, con l'obiettivo di identificare i diversi passaggi amministrativi della consegna di armi, il ministero degli Esteri, della Sicurezza, della Difesa e le autorità doganali dipendenti dal Fisco. (segue) (Abu)