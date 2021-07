Argentina: fitta agenda del ministro degli Esteri Solà a margine del vertice Celac in Messico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione regionale nella lotta contro la pandemia Covid-19 sarà il principale punto nell'agenda della riunione dei ministri degli Esteri della Celac che si terrà sabato 24 a Città del Messico. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard, in dichiarazioni rilasciate giovedì in occasione di un evento celebrativo. "Quello a cui si è assistito nell'ultimo anno e mezzo in materia di cooperazione sanitaria tra i paesi della regione è qualcosa che non si era visto da molti anni, per cui nella riunione di sabato, prima di tutto riconosceremo questo successo e in secondo luogo proporremo che (la cooperazione) prosegua", ha dichiarato Ebrard. "I progressi sul fronte dell'integrazione delle agenzie regolatorie nell'ultimo anno e mezzo non erano stati possibili negli ultimi vent'anni", ha aggiunto, sottolineando che la cooperazione "ha salvato milioni di vite". Il ministro degli Esteri si è quindi augurato che non prevalgano le divergenze tra i 33 membri della Celac su temi come Cuba, Nicaragua e Venezuela. "Dobbiamo stare all'altezza della situazione", ha detto. (segue) (Abu)