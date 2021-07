Fiere: Aefi, Green pass ulteriore garanzia di sicurezza, bene governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condividiamo la decisione del presidente Draghi e del Consiglio dei ministri di estendere l’obbligatorietà del Green pass per l’accesso alle fiere italiane. Una soluzione auspicata da gran parte degli organizzatori fieristici, dagli espositori e dai buyer esteri in procinto di partecipare alle 335 manifestazioni previste da qui alla fine dell’anno”. Lo ha detto, commentando le decisioni del Consiglio dei ministri di questa sera, il presidente di Aefi–Associazione esposizioni e fiere italiane, Maurizio Danese. “Grazie al decreto approvato – ha aggiunto il presidente dell’associazione cui fanno capo il 96 per cento dei quartieri fieristici italiani - da agosto le nostre manifestazioni, già regolate da protocolli di sicurezza validati dai ministeri degli Esteri e della Salute, saranno ancora più sicure. Auspichiamo – ha concluso - che questa ulteriore misura possa contribuire a rendere più agevoli i corridoi sanitari previsti per i buyer esteri e consentire così alle imprese del made in Italy il ritorno al business fieristico, che vale ogni anno circa 60 miliardi di euro”.(Com)