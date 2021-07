Haiti: colloquio tra Blinken e primo ministro Henry, ribadito sostegno Usa a popolo haitiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento di stato Usa ha nominato l’ambasciatore Daniel Foote inviato speciale ad Haiti. Il diplomatico, si legge in una nota, si impegnerà con i partner haitiani e internazionali per facilitare la pace e la stabilità a lungo termine e sosterrà gli sforzi per tenere elezioni presidenziali e legislative libere ed eque. Lavorerà anche con i partner per coordinare gli sforzi di assistenza in diverse aree, tra cui l'assistenza umanitaria, di sicurezza e investigativa. Inoltre, l'inviato si coordinerà con il personale del Consiglio di sicurezza nazionale sugli sforzi dell'amministrazione per sostenere il popolo haitiano e le istituzioni democratiche di Haiti all'indomani del tragico assassinio di Jovenel Moise. Foote è stato vice capo missione ad Haiti e ambasciatore degli Stati Uniti in Zambia. (segue) (Nys)