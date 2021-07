Haiti: colloquio tra Blinken e primo ministro Henry, ribadito sostegno Usa a popolo haitiano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Neurochirurgo, 71 anni, Henry ha lanciato un appello al dialogo a tutte le parti per trovare soluzioni alla "crisi multiforme" che attraversa il Paese caraibico. Henry era stato nominato da Moise come capo dell'esecutivo il giorno prima dell'attentato, ma non aveva fatto in tempo ad insediarsi, lasciando così che a guidare l'emergenza fosse il primo ministro uscente, Claude Joseph, dimessosi lunedì. Il nuovo governo ha come obiettivo principale quello di organizzare le elezioni generali di settembre, cruciali per cercare di ridare stabilità istituzionale al Paese, e si compone di 18 membri. Joseph torna ad assumere l'incarico di ministro degli Esteri che aveva in precedenza e assieme a lui si confermano i titolari dei ministeri dell'Economia, Patrick Boisvert, della Giustizia e sicurezza pubblica, Rockefeller Vincent e della Salute, Marie Greta Roy Clement. (segue) (Nys)