Haiti: colloquio tra Blinken e primo ministro Henry, ribadito sostegno Usa a popolo haitiano (5)

- "Dobbiamo ristabilire la fiducia, l'autorità dello Stato in tutti gli angoli del Paese", ha detto henry nella cerimonia di insediamento auspicando il ritorno "a un funzionamento normale delle istituzioni": il Paese è al momento privo degli alti gradi del potere giudiziario, un parlamento scaduto e lo stesso incarico di presidente della Repubblica non verrà ricoperto fino alle elezioni. "Il mio governo farà il possibile per creare un ambiente favorevole alla ripresa dell'economia", e un "contesto di sicurezza" utile alla "ripresa delle attività politiche", avendo nel mirino "una partecipazione massiccia della popolazione in età di voto". "Mi impegno a contribuire nella misura del possibile all'intera riuscita della vostra missione", ha detto da parte sua Joseph, citato da "Gazette Haiti". (segue) (Nys)