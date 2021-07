Covid: Green pass, multe fino a mille euro in caso di violazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. Lo comunica una nota diffusa dopo il Consiglio dei ministri. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a mille euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da uno a 10 giorni. (Rin)