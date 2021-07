Usa: Biden firma legge per rafforzamento fondo a favore vittime violenze e abusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Unit, Joe Biden, ha firmato un disegno di legge volto a rafforzare un fondo a sostegno delle vittime di violenza domestica, aggressione sessuale e altri delitti. Alla cerimonia della firma ha partecipato un gruppo bipartisan di legislatori. Il disegno di legge aggiunge un nuovo flusso di entrate per il Crime Victims Fund, istituito quando Biden era senatore nel 1984, per sostenere i servizi alle vittime, in particolare dirigendo i fondi raccolti da procedimenti giudiziari differiti e accordi di non persecuzione (patteggiamenti). "Questo disegno di legge ci consentirà di assicurarci che tutte le multe e le sanzioni derivanti dai casi federali vadano nel fondo delle vittime del crimine, perché è assolutamente necessario", ha detto Biden in un commento durante una cerimonia di firma al Casa Bianca.(Nys)