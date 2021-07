Farnesina: Di Stefano convoca cabina di regia sul mare dopo approvazione legge su istituzione Zee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano ha presieduto questa mattina la cabina di regia interministeriale sul mare, strumento nato per concordare tra varie amministrazioni la proiezione internazionale dell'Italia sui temi marittimi. Hanno partecipato rappresentanti della presidenza della Repubblica, presidenza del consiglio, ministero dell'Interno, ministero della Difesa, ministero dello Sviluppo economico, ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ministero della Transizione ecologica, ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. La cabina di regia fa seguito alla legge 91/2021 approvata il 9 giugno scorso che prevede la possibilità di autorizzare l'istituzione - tramite decreto del presidente della Repubblica - di una zona economica esclusiva sulle acque circostanti il mare territoriale o parte di esse. "La realtà geopolitica del mare negli ultimi anni è cambiata - ha dichiarato il sottosegretario - portando a una progressiva 'territorializzazione del mare'. La legge offre ora all'Italia uno strumento d'azione flessibile per estendere la sovranità e l'azione dello Stato sul mare. Intendiamo quindi definire una roadmap per la progressiva proclamazione della Zee nelle varie porzioni di mare su cui si affaccia il nostro Paese." (segue) (Com)