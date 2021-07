Haiti: colloquio tra Blinken e primo ministro Henry, ribadito sostegno Usa a popolo haitiano (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo nasce proprio in seguito all'annuncio del "passo indietro" compiuto da Joseph, rivelato alla "Washington Post" nella giornata di lunedì. L'annuncio certificava l'inattesa svolta registrata nel fine settimana. Ambasciatori di democrazie occidentali e di organismi multilaterali riuniti nel "Core Group" per Haiti hanno diffuso una nota per incoraggiare "fortemente" la nascita di un governo nelle mani di Henry, togliendo di fatto il sostegno dato a Joseph nei momenti successivi all'attentato. La nota pubblicata sul portale dell'ufficio integrato delle Nazioni Unite ad Haiti, porta la firma di ambasciatori di Brasile, Canada, Francia, Germania, Spagna, Stati Uniti, del rappresentante speciale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) e del rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite (Onu). Nel testo si fa un appello "alla formazione di un governo consensuale e inclusivo", obiettivo per il quale si "incoraggia fortemente il primo ministro designato, Ariel Henry a perseguire la missione che gli è stata conferita". (segue) (Nys)