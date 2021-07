Haiti: colloquio tra Blinken e primo ministro Henry, ribadito sostegno Usa a popolo haitiano (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti d'altro canto, stanno contribuendo in maniera sostanziale alle indagini in corso per ricostruire mandanti, motivi e dinamica dell'omicidio. Anche se la Casa Bianca ha declinato la richiesta di inviare contingenti militari per garantire la sicurezza, a Port-au-Prince sono arrivati da giorni effettivi del Federal Bureau of investigation (Fbi). I principali indiziati per l'uccisione di Moise sono i 28 appartenenti al "commando" in gran parte arrestati dalla Polizia di Haiti nelle ore successive all'attentato. Di questi, due sono cittadini statunitensi di origine haitiana e gli altri 26 - quasi tutti ex militari colombiani - sono stati reclutati tramite un'agenzia di sicurezza con sede a Miami, Florida. Stando a diverse ricostruzione delle indagini comparse sulla stampa, la città orientale degli Usa è servita come scenario per le riunioni durante le quali si è messo a punto l'attacco al presidente Moise. (Nys)