Paraguay: Assunzione non esclude richiesta risarcimento al Brasile su debito centrale Itaipu (4)

- Il ministro degli Esteri del Paraguay, Euclides Acevedo, ha sottolineato da parte sua che le conclusioni della Cgr sui danni allo Stato potrebbero adesso incidere sui negoziati in corso per la revisione del trattato con il Brasile, e in particolare il suo "allegato C" che definisce le condizioni di vendita dell'energia alle parti. "Questo in qualche modo complica l'eventuale revisione dell'allegato C e la rinegoziazione del trattato", ha affermato Acevedo. "Credo che dobbiamo prendere questa faccenda molto sul serio e con grande serenità", ha aggiunto, sottolineando che "se il debito è legale va risarcito". Il ministro ha affermato che si attende adesso "l'intervento della Procura, e la prosecuzione degli atti punibili" e ha dichiarato di aver già "scritto due lettere al Brasile" con la richiesta di "sedersi e parlare". (Abu)