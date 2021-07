© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla giustizia “c’è stato un breve passaggio in Cdm in cui ho chiesto di porre la fiducia in Parlamento”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Ma siamo aperti a miglioramenti di carattere tecnico: su questo siamo molto disponibili”, ha aggiunto. (Rin)