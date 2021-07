© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il cambio di zona "considereremo come parametro prevalente il tasso di ospedalizzazione: una regione in zona bianca passera in giallo solo quando il tasso delle terapie intensive supererà il 10 per cento ed il 15 per cento per l’area medica”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. (Rin)