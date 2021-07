Covid: Speranza, esteso in maniera significativa utilizzo certificato verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già oggi "abbiamo utilizzato il certificato verde, come per i matrimoni. Con questo decreto estendiamo l’utilizzo in maniera significativo l’utilizzo di questo strumento per altri servizi”. A chiarirlo è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Il messaggio che vogliamo dare è positivo perché vogliamo evitare che la crescita dei contagi posti ad altre chiusure”, ha aggiunto. (Rin)