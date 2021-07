G20: Cingolani, tassare ricchi non sufficiente per finanziare transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentare la tassazione ai ricchi per finanziare la transizione "ci può stare come redistribuzione della ricchezza, ma in valore assoluto penso sia una quantità di risorse troppo piccola". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, rispondendo ad una domanda nel corso della conferenza stampa finale oggi a Napoli della ministeriale G20 Ambiente. Per Cingolani, serve da parte dei Paesi ricchi uno sforzo in più in termini di finanza sostenibile nei Paesi in via di sviluppo e nelle "zone del mondo più svantaggiate". (Res)