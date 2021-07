Farnesina: Di Stefano convoca cabina di regia sul mare dopo approvazione legge su istituzione Zee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Considerata la posizione del nostro Paese al centro del Mediterraneo, l'estensione della nostra costa e il numero di confini marittimi che abbiamo con Stati adiacenti e frontisti (in totale dieci), è fondamentale avere un approccio coerente agli accordi di delimitazione. Uno sforzo importante, che necessiterà di intense trattative bilaterali, ma che intendiamo affrontare con uno sguardo strategico." - ha proseguito Di Stefano. "Questi temi hanno infatti ricadute importantissime sulla cosiddetta blue economy oltre che sulla proiezione marittima del nostro Paese, senza dimenticare i beni archeologici sottomarini, la tutela dell'ambiente marino e in generale sulla salute del mare, che resta sempre la nostra priorità." - ha concluso il sottosegretario. (Com)