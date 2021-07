Cina: Edf, in Francia avremmo bloccato reattore in caso di incidente come a Taishan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si fosse verificato in Francia un incidente simile a quello che ha colpito il reattore Epr di Taishan in Cina, il gruppo energetico Electricité de France (Edf) avrebbe spento l'impianto per individuare il problema. È quanto affermato l'azienda, che è azionista della centrale cinese dove è avvenuto l'incidente. "In base alle analisi effettuate, le procedure di Edf in materia di gestione del parco nucleare francese porterebbero Edf in Francia a fermare il reattore per caratterizzare precisamente il fenomeno in corso e bloccare la sua evoluzione", si legge in un comunicato. Il 14 giugno scorso, la "Cnn" ha riferito che nella centrale nucleare di Taishan si è verificata una sospetta fuoriuscita di materiali pericolosi, un'informazione riportata sulla base di un rapporto di Framatome, azienda francese del settore nucleare, che è stato inviato agli Stati Uniti l'8 giugno. Dalla Cina sono sempre giunte smentite sulla pericolosità dell'incidente. (Frp)