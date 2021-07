Covid: Rauti (Fd'I), se governo vuole obbligo vaccinale presenti ddl in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il governo intende introdurre, come sta facendo in modo surrettizio, l'obbligo vaccinale dovrebbe fare un disegno di legge e portarlo in Parlamento per chiedere a tutte le forze politiche un confronto ed un voto. Lo ha detto il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia al Senato, Isabella Rauti, ai microfoni del Tg3. "Pensiamo anche che difetti la comunicazione istituzionale e che il governo dovrebbe lanciare una seria campagna di informazione sui vaccini, sia per convincere che per informare - appunto - su quelle che sono state registrate come reazioni avverse in questa fase, che è di sperimentazione. Infine, Fratelli d'Italia continua a chiedere maggiore attenzione per le categorie più fragili e le fasce vulnerabili, puntando a completare le due dosi vaccinali per i gruppi più esposti", ha concluso. (Com)