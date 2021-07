Cuba: Usa annunciano sanzioni contro ministro della Difesa per repressione proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Tesoro Usa ha annunciato sanzioni contro il ministro della Difesa cubano, Alvaro Lopez Miera, e la Brigata speciale del ministero dell’Interno (Snb) cubano per la repressione delle proteste pacifiche iniziate l’11 luglio. “Il popolo cubano sta protestando per i diritti fondamentali e universali che merita dal proprio governo”, ha affermato il segretario Janet Yellen, secondo quanto riferisce una nota del dipartimento. "Il Tesoro continuerà ad applicare le sue sanzioni relative a Cuba, comprese quelle imposte oggi, per sostenere il popolo cubano nella sua ricerca di democrazia e sollievo dal regime cubano". Si tratta delle prime sanzioni individuali mai varate dagli Stati Uniti per presunte violazioni dei diritti umani a Cuba.(Nys)