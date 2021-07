Finanza: Mef, non avranno luogo aste 27 luglio e 12 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e delle Finanze "comunica che, in considerazione dell'ampia disponibilità di cassa dovuta anche all'operazione di rimborso a scadenza qui di seguito annunciata, non avranno luogo i seguenti collocamenti: asta dei BTP€i del 27 luglio 2021; asta dei titoli a medio-lungo termine prevista per il giorno 12 agosto 2021. Tutte le altre aste si terranno regolarmente, compresa l'asta dei Bot dell'11 agosto 2021. Infine, con data di regolamento 2 agosto 2021, verrà effettuata un'operazione di rimborso parziale a scadenza del Btp primo agosto 2021 (codice ISIN IT0004009673), utilizzando le risorse disponibili sul Fondo di ammortamento dei titoli di Stato, per un importo pari a euro 5.420.000.000".(Com)