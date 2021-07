G20: Fontana, transizione ecologica significa anche equa distribuzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La chiamata all'azione per l'uso sostenibile dell'acqua, approvato nel comunicato Ambiente al termine della plenaria conclusiva del G20, è un passaggio importantissimo che riaccende i riflettori sulle criticità che porta con sé una risorsa limitata e vitale come l'acqua". Lo ha detto la sottosegretaria della Transizione ecologica Ilaria Fontana, delegata al G20 su Ambiente, Clima, Energia che si è tenuto al palazzo Reale di Napoli. "Dobbiamo promuovere azioni che distribuiscano equamente le risorse, e qui - aggiunge la Fontana - entra in gioco la Transizione ecologica. Ci sono processi che possono aiutare, come la potabilizzazione. La chiamata - aggiunge - anche alla responsabilità e al buon uso delle risorse". (Com)