G20: Cingolani, su decarbonizzazione serve accelerazione nei prossimi 10 anni

- Per centrare l’obiettivo di contenere l’aumento delle temperature globali a 1,5 gradi Celsius bisogna accelerare sulla decarbonizzazione nei prossimi dieci anni. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, rispondendo ad una domanda di “Agenzia Nova” nella conferenza stampa della ministeriale Energia e Ambiente del G20 oggi a Napoli. Cingolani ha spiegato che abbiamo 30 anni da qua al 2050 per centrare gli obiettivi sulla decarbonizzazione, ma per l’obiettivo di limitare l’aumento delle temperature a 1,5 gradi “conta molto quanto siamo veloci ad accelerare la decarbonizzazione”. Per questo, secondo Cingolani, gli Usa e non solo concordano su fatto che serve “un’accelerazione forte nella prossima decade”. “In un documento in cui dobbiamo mettere d’accordo economie incentrate sul petrolio dire uniti e compatti” sull’obiettivo di un grado e mezzo non è facile e rappresenta “un bel puzzle che deve essere negoziato”, ha osservato il ministro. Menzionando i Paesi più restii a tale obiettivo, Cingolani ha indicato gli Emirati Arabi, in parte Cina, Russia e Paesi emergenti. “Non escluderei che alla fine si possa trovare la sintesi”, ha concluso. (Res)