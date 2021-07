Pd: Sara Battisti nominata vicesegretario regionale Lazio, "ora vincere elezioni a Roma"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera regionale del Lazio Sara Battisti è stata nominata vicesegretario regionale del Partito democratico. “Grazie al Partito democratico del Lazio per la nomina. Un onore per me sostenere l’iniziativa politica del partito alle porte delle elezioni amministrative di Roma e di diversi comuni nel Lazio", si legge nella nota di Sara Battisti. "Insieme a Roberto Gualtieri abbiamo tutte e tutti il compito di tornare ad amministrare Roma, per chiudere la stagione dei rinvii sulle decisioni strategiche, penso alla mobilità, alla gestione dei rifiuti, al completamento di infrastrutture necessarie per permettere che la città torni ad essere vivibile. Dopo un anno e mezzo di pandemia le disuguaglianze sociali sono aumentate e c’è bisogno di una nuova stagione dei diritti per tutte e per tutti. Queste d’altronde sono state da sempre le priorità del governo Zingaretti, per far crescere il lavoro, i sevizi, ristrutturare il modello sanitario, proporre cultura e valorizzazione territoriale. L’impegno politico per realizzare questo obiettivo a Roma e nel Lazio sarà quotidiano, l’attività per la riorganizzazione del partito sui territori anche". (Com)