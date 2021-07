Covid: Pavesi (dg welfare Lombardia), aumento tamponi positivi non è seguito da crescita ospedalizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita non esponenziale dei tamponi positivi non è al momento accompagnata da una proporzionale crescita delle ospedalizzazioni, né a livello di terapie intensive né a livello di letti per acuti. Lo ha dichiarato Giovanni Pavesi, direttore generale Welfare, a margine della conferenza stampa organizzata oggi a Palazzo Lombardia per illustrare la riforma sanitaria regionale. "Oggi abbiamo avuto un acuto in più – ha continuato Pavesi - e nessuno in terapia intensiva, nonostante i quasi 600 positivi in più". Il piano a disposizione di tutte le Asst prevede, allo scalare del numero dei ricoverati, la messa a disposizione di determinate aree per il Covid, "Ma non siamo in questa situazione, ora siamo al 2 per cento di occupazione delle terapie intensive", ha aggiunto Pavesi. (Rem)