Roma: presidente municipio VIII, progetto di rigenerazione urbana dell'ex Caserma di Porto Fluviale è ora realtà

- "Un risultato importante per l'VIII Municipio e per tutto il quadrante Ostiense. Tra i progetti approvati, nel Programma nazionale della qualità dell'abitare del Ministero per le Infrastrutture, figura quello relativo alla rigenerazione integrale sugli spazi dell'ex Direzione del Ministero della Difesa a via del Porto Fluviale all'Ostiense". Lo afferma in una nota Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio Roma VIII. "Assieme all'Assessorato all'Urbanistica comunale, alla Luiss Business School, all'Università Roma Tre, portiamo il territorio dell'VIII Municipio al primo riscontro importante su un quadrante strategico per la città. Ora possiamo realizzare Edilizia Residenziale pubblica, ma anche una piazza per il quartiere, un mercato di produttori diretti, servizi da attivare, laboratori culturali e spazi per moltiplicare le occasioni di socialità di questo quadrante cittadino. Un programma di rigenerazione urbana che dall'VIII Municipio ha interpretato per primo la necessità di vedere l'utilizzo dei fondi del Pnrr come una grande occasione per il rilancio di Roma. Una occasione importante per dotare di nuovi funzioni pubbliche in quadrante Ostiense che si conferma come distretto innovativo della città. Il nostro impegno è quello di condividere scelte strategiche del futuro, investendo sul valore aggiunto che la comunità territoriale può esprimere". (Com)