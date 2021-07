Milano: alla Città metropolitana 33 milioni per progetti di rigenerazione urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città metropolitana di Milano ha ottenuto 33 milioni dei 3,2 miliardi previsti dal Programma nazionale della qualità dell'abitare (PinQua) del ministero per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili (Mims), grazie a tre progetti di riqualificazione urbana. Stando al relativo comunicato stampa, la Città metropolitana ha partecipato al bando insieme ai comuni di Baranzate, Cologno Monzese, Corsico, Legnano, Parabiago, Pieve Emanuele, Rescaldina, Rho e Solaro, presentando tre proposte che sono state ammesse a finanziamento per la graduatoria, e che comprendono 24 interventi di rigenerazione urbana. Palazzo Isimbardi, prosegue la nota, ha svolto un ruolo “essenziale nello sviluppo di una strategia unitaria, nel coordinamento e selezione dei progetti comunali, nonché nella gestione delle procedure di candidatura”. Sotto la strategia Co4Regeneration. COllaborare tra generazioni, COabitare nei quartieri metropolitani, COstruire COmunità per la rigenerazione dei territori" sono stati selezionati interventi che riguardano principalmente l'edilizia residenziale pubblica e sociale, il riuso di aree, spazi e immobili pubblici e il miglioramento della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbane, con un'elevata qualità dei progetti sotto il profilo ambientale e con l'adozione di soluzioni ecosostenibili, di efficientamento energetico, di miglioramento della resilienza ai cambiamenti climatici e potenziamento ecosistemico delle aree urbane. (segue) (Rem)