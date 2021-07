Milano: alla Città metropolitana 33 milioni per progetti di rigenerazione urbana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Particolare attenzione, prosegue la nota, è stata assegnata a modelli intergenerazionali per la residenza che integrano soluzioni abitative per giovani, residenze universitarie, senior housing per anziani autosufficienti, nel solco dell'abitare collaborativo e a funzioni integrate come il co-working e i servizi a sostegno dei genitori lavoratori: i fondi stanziati dal ministero sono destinati a progetti che hanno l'obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l'inclusione sociale. Tra i tre progetti vincitori presentati dalla Città metropolitana di Milano, prosegue la ntoa, due sono risultati particolarmente apprezzati, classificandosi rispettivamente tra le prime cinquanta e le prime trenta posizioni. "Con la partecipazione a questo bando si conferma la vocazione di Città metropolitana di Milano ad attivare progetti di rigenerazione territoriale ed urbana, cogliendo tutte le opportunità di finanziamento e proseguendo l'approccio concertativo con i comuni del territorio metropolitano: tale strategia è stata assunta come questione sfidante e trasversale, in grado di aggregare una molteplicità di soggetti su progetti di carattere innovativo e in grado di generare positivi effetti moltiplicatori in questo difficile momento”, ha commentato la vice sindaca Arianna Censi. “Insieme alle proposte del comune di Milano, anch'esse ammesse a finanziamento, gli interventi nei nove comuni metropolitani consentiranno la rigenerazione di territori sottoposti a forte tensione abitativa: questo nuovo risultato ottenuto conferma la bontà del lavoro svolto in questi anni dell'ente e il suo impegno a favore della riqualificazione urbana", ha concluso. (Rem)