Lombardia: Comazzi (Fi), da Regione legge all'avanguardia su riforma sanitaria

- "Oggi è una giornata importante per la Lombardia, che presto avrà un modello sanitario sempre più efficace e all'avanguardia, vicino ai bisogni di tutti i cittadini" afferma in una nota Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, commentando l'approvazione, da parte della giunta, della proposta di legge sulla riforma della legge sanitaria. "A smentire le inutili dietrologie degli esponenti della minoranza – prosegue l'azzurro – ci ha pensato la giunta, che in pochi giorni ha approvato un testo frutto di un sano confronto tra le parti e con gli operatori del mondo sanitario che porterà la Lombardia su un altro livello in materia di sanità, con un rafforzamento della medicina territoriale e l'erogazione di prestazioni sempre più vicine ai territori. Grazie al vice presidente Moratti e a tutta la squadra di maggioranza per il grande lavoro svolto. Sono sicuro – conclude – che ancora una volta Regione Lombardia farà da apripista in tutta Italia. Ora lavoreremo in Consiglio per l'approvazione definitiva del testo". (Com)