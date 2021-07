Infrastrutture: Tagliavanti (Cciaa), imprese pronte a ripartire ma serve contesto efficace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci troviamo in una fase nuova che è quella della ripresa post pandemica. Le imprese sono pronte a fare il loro lavoro ma hanno bisogno di un contesto più moderno ed efficace. La parte importante di questo contesto, oltre alla digitalizzazione e normative che favoriscono il lavoro, sono le infrastrutture. Sappiamo che su questo terreno abbiamo molto sofferto in passato perché abbiamo investito troppo poco nel nostro Paese e nella nostra regione per le infrastrutture. Ma ora si apre una nuova stagione. Il governo, la regione, ma soprattutto l’Europa hanno individuato in questo un settore strategico. Se le infrastrutture finalmente in una regione centrale come il Lazio, al centro dell’Italia, che ha la Capitale del Paese, saranno fatte, bene e rapidamente, possiamo guardare con fiducia a un futuro di ripresa economica per il nostro paese e i nostri territori”. Lo ha detto Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, a margine del convegno sul piano regionale della mobilità, dei trasposti e della logistica: “focus sugli sviluppi infrastrutturali per la logistica del Lazio”. (Rer)